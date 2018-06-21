Житель ЯНАО получил условный срок за убийство белого медведя на острове

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Тазовский районный суд в Ямало-Ненецком автономном округе вынес приговор жителю села Гыда, обвинявшемуся в убийстве белого медведя, сообщил агентству "Интерфакс" представитель суда.

Мужчина признан виновным по статье 258.1 (незаконная добыча диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ), статье 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и пунктам а,б части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - отметил представитель суда.

Также удовлетворен гражданский иск департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО о взыскании с браконьера 312 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба от незаконной добычи белого медведя.

Защита местного жителя обжаловала приговор, он пока не вступил в законную силу.

Как сообщалось, шкуру медведя нашли в прошлом году члены Русского географического общества во время одной из экспедиций на острове Вилькицкого в Карском море. Медведь был убит в возрасте четырех-пяти лет.

На месте происшествия полиция и инспекторы Гыданского природного заповедника обнаружили подозреваемого - жителя села Гыда, у которого были охотничье оружие, боеприпасы и порох.