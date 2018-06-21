Построенный для Ямал СПГ ледокол "Обь" спущен на воду

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Выборгский судостроительный завод (ВСЗ, входит в группу ОСК) спустил на воду новый ледокол "Обь", построенный по заказу ФГУП "Атомфлот", сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Портовый ледокол предназначен для обеспечения круглогодичной навигации танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал, где в настоящий момент ведется строительство завода по сжижению природного газа в рамках проекта "Ямал СПГ".

Длина ледокола, построенного по проекту Aker Arc 124, составляет 89,5 м, ширина - 21,9 м, дедвейт - 750 тонн. Мощность судна позволяет прокладывать путь через лед толщиной в 1,5 м на скорости 2 узла.

В марте "Атомфлот" сообщал, что срок сдачи портового ледокола, который строился на ВСЗ, сдвигается на шесть месяцев.

Кроме того, на верфи строятся еще два ледокола для ООО "Газпромнефть-Ямал" (прежнее наименование - ООО "Газпром нефть Новый порт", дочернее предприятие ПАО "Газпром нефть" ). Сроки строительства трех ледоколов были намечены на 2018 год.

Комментируя сроки и проблемы строительства ледоколов на ВСЗ, глава ОСК Алексей Рахманов сообщал тогда журналистам, что "окончательные сроки сдачи этих кораблей зафиксированы, в этом году мы строительство этих кораблей закончим. Срыв будет суммарно (с учетом штрафуемых периодов) около шести месяцев".

Основная проблема со сдачей ледоколов произошла из-за того, что заказчик настоял на использовании на судах полностью автоматизированных систем управления компании ABB. "Компания поставила принципиально новую систему, которую мы уже шестой месяц не можем запустить", - уточнял Рахманов.

"Атомфлот" и ВСЗ подписали соглашение на строительства портового ледокола Aker ARC 124 в 2015 году. Стоимость работ оценивалась в 6 млрд рублей.

"Атомфлот" в ноябре 2014 года подписал комплексный контракт на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ" сроком до 31 декабря 2040 года.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству СПГ мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Реализация проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт в районе поселка Сабетта (северо-восток полуострова Ямал).

Акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%, китайская CNPC - 20%, китайский Фонд "Шелковый путь" (SRF) - 9,9%.

ВСЗ специализируется на строительстве технических средств для освоения месторождений континентального шельфа, судов обеспечения морских платформ, а также рыболовецких судов.