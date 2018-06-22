Локализован пожар в кемеровском цехе по производству резиновой крошки

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные остановили распространение огня на территории и в цехе предприятия по производству резиновой крошки в Кемерове, сообщили "Интерфаксу" сотрудники МЧС, работающие на месте происшествия.

"Пожар локализован, пострадавших нет, идет проливка здания", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о пожаре в цехе по производству резиновой крошки на улице Тухачевского в Кемерове, который охватил 200 кв.м. Дым от пожара было видно со всех частей города. Отмечалось, что все сотрудники успели покинуть здание.