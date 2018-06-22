В Астрахани разрешили организованный "эсерами" митинг против пенсионной реформы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Администрация Астрахани согласовала проведении митинга против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы РФ Олег Шеин.

"Митинг согласован. Он пройдет 29 июня у памятника Кирову в Астрахани. Хочу отметить, что речь идет об авантюре, в результате которой каждый россиянин в среднем потеряет порядка миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.

Депутат уточнил, что таков ориентировочный объем средств, которые не получат граждане, пенсионный возраст которых отсрочивается.

Шеин также отметил, что в результате проведения пенсионной реформы на рынок труда попадет более 12,5 млн россиян, вынужденных продолжить работу.

"В результате упадет реальная заработная плата. Будут заморожены кадровые лифты, потому что на пенсии не уйдут люди, которые могли бы освободить свои рабочие места молодым", - добавил он.

По словам Шеина, организатором митинга является региональное отделение партии "Справедливая Россия".