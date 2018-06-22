Мосгорсуд оставил пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского под домашним арестом

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в пятницу отказал в удовлетворении жалобы защиты на продление домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и двум экс-чиновникам ведомства, обвиняемым в растрате.

Как стало известно в суде, в настоящее время в деле фигурирует только один эпизод растраты из девяти ранее вменяемых.

Басманный суд Москвы ранее до 7 августа оставил под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского, обвиняемого в особо крупной растрате. Тем же постановлением на аналогичный срок продлен домашний арест экс-начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и бывшего советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) Александра Весельчакова.

Фигурантам инкриминируется растрата около 6 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее они обвинялись в мошенничестве на 23 млн рублей (ч. 4 ст. 159), однако весной нынешнего года следствие изменило квалификацию их действий. Уголовное дело в отношении должностных лиц Роскомнадзора было возбуждено в сентябре 2017 года и связано с фиктивным, по версии следствия, трудоустройством сотрудников ГРЧЦ, подконтрольного Роскомнадзору.

Никто из обвиняемых свою вину не признает.

Еще одна фигурантка дела - генеральный директор ГРЧЦ Анастасия Звягинцева в настоящее время находится под подпиской о невыезде.