"Роскосмос" протестировал тепловую защиту платформы будущего марсохода

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш проводит отработку тепловой защиты десантного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020" в условиях имитации атмосферы Марса, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"На высокочастотном плазмотроне тестируются теплозащитные пакеты аэродинамического экрана и заднего кожуха аппарата, внутри которого будут размещены российская посадочная платформа с научной лабораторией и европейский марсоход", - говорится в сообщении на сайте корпорации.

На этапе экспериментальной отработки имитируются параметры, характерные для марсианской атмосферы, что позволяет достаточно точно воспроизвести внешнее воздействие раскалённых газов и пылевых микрочастиц на защиту модуля, уточнили в "Роскосмосе".

"Особо тщательно, в максимально неблагоприятных режимах нагрева и углах атаки, отрабатывается стык аэродинамического экрана и заднего кожуха - если он не обеспечит герметичность, то раскалённые газы могут проникнуть внутрь десантного модуля, и тогда посадочная платформа и марсоход будут уничтожены ещё до посадки", - отметили в пресс-службе.

Космический аппарат миссии "ЭкзоМарс-2020" планируется к запуску ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома "Байконур" в июле-августе 2020 года.

Ранее сообщалось, что модуль TGO миссии "ЭкзоМарс" перешел на рабочую орбиту планеты.