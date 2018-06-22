Владельца лодочной станции перевели под домашний арест по делу о ЧП с катамараном на Волге

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд в пятницу изменил решение суда первой инстанции об аресте Леонида Жданова - владельца лодочной станции "Пристань", откуда в акваторию Волги вышел столкнувшийся там с баржей катамаран, сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Постановление судьи Центрального районного суда Волгограда изменить и избрать Жданову меру пресечения в виде домашнего ареста. Жданова из-под стражи освободить", - сказала судья.

Ранее Жданов был задержан, а 14 июня решением суда заключен под стражу на два месяца. Эксплуатация станции запрещена решением ГИМС.

Как сообщалось, вечером 11 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа, в результате чего погибли 11 человек, пятерых спасли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Маломерным судном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По данным экспертизы, он был пьян.

В 2009 году суд Калачевского района Волгоградской области приговорил Хахалева к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2008 года чиновник избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем на турбазе "Усадьба" в том же районе из хулиганских побуждений нанес побои и избил оружием мужчину, не менее трех раз выстрелил из карабина "Сайга-МК" в находившихся там людей.