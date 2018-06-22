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PR-директор "Интер РАО" покинул пост на фоне ареста Карины Цуркан

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Директор по связям с общественностью ПАО "Интер РАО" Антон Назаров покинул свой пост, сообщила компания. Исполняющим обязанности на этой должности назначен пресс-секретарь компании Николай Горелов, говорится в сообщении.

"Интер РАО" благодарит Антона Назарова за эффективное управление коммуникационной деятельностью столь крупного энергетического холдинга", - приводятся в сообщении слова председателя правления компании Бориса Ковальчука.

Антон Назаров занимал должность директора по связям с общественностью "Интер РАО" с апреля 2010 года, до этого в 2007-2010 годах он руководил пресс-службой телеканала "Рен-ТВ".

В последние дни "Интер РАО" привлекла большое внимание в связи с арестом члена правления компании Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже в пользу Румынии. Представитель "Интер РАО" во вторник заявил, что Цуркан находится в отпуске.

"Интер РАО" управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. Крупнейший пакет в капитале "Интер РАО" принадлежит ОАО "Роснефтегаз" - 27,63%, "ФСК ЕЭС" владеет 18,57%, "РусГидро" - 4,92%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 18,37%. В свободном обращении находятся 30,52% акций.

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Теги: Интер РАО, Антон Назаров
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