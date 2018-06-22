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Орешкин допустил повышение пошлин на легковые авто из США

Есть обновление от 17:55

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Россия рассматривает возможность повышения импортных пошлин на легковые автомобили из США в качестве ответных мер на ограничения США в отношении импорта стали и алюминия, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Рассматривается (такая возможность - ИФ)", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности повышения пошлин на легковые автомобили в качестве одной из мер.

Как сообщалось, во вторник Орешкин заявил, что РФ введет доппошлины на американские товары в ответ на защитные меры США против стали и алюминия. По его словам, среди товаров, в отношении которых могут быть введены эти пошлины, - "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует". На уточняющий вопрос, есть ли в этом списке лекарства, Орешкин тогда сказал: "Лекарств нет, конечно".

Пресс-служба министерства во вторник уточнила, что "окончательный перечень (товаров из США, в отношении которых будут введены доппошлины - ИФ) будет сформирован в ближайшее время - потребуется еще несколько дней".

Как сообщалось, максимальная сумма ответных мер, на которую РФ может ввести ограничения, равна $537,6 млн - во столько Россией был оценен ущерб от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия.

Стоимость ответных ограничений РФ в отношении товаров из США на первом этапе оценивается на сумму около $93 млн, сообщили "Интерфаксу" в Минэкономразвития ранее на этой неделе. "537,6 млн долларов- это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше - около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин (то есть это не сумма импорта, а сборов от пошлин сверх обычных - ИФ)", - пояснили в Минэкономразвития.

России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до $537,6 млн, что эквивалентно ущербу от ограничений США для российского экспорта стали и алюминия, говорилось в уведомлении РФ, опубликованном на сайте ВТО.

Как сообщалось, указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали в размере 25% и пошлины на импорт алюминия в 10% вступил в силу 23 марта.

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Теги: Минэкономразвития РФ, Максим Орешкин
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