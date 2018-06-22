Что произошло за день: пятница, 22 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин своим указом переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ. Другим указом на должность помощника президента на общественных началах переназначен Валентин Юмашев, возглавлявший кремлевскую администрацию при Борисе Ельцине.

- На ЧМ-2018 продолжаются матчи второго тура группового этапа. Сборная Бразилии в Петербурге обыграла команду Коста-Рики. Первый свой гол на чемпионате в этой игре забил Неймар. В Волгограде сборная Исландии не смогла справиться с соперниками из Нигерии.

- В Татарстане взрывом газа разрушены верхние этажи жилого дома. В результате ЧП семь человек оказались в больнице, некоторые - в критическом состоянии.

- Олег Сенцов решил не писать президенту Владимиру Путину прошение о помиловании. Еще несколько месяцев назад его адвокат утверждал обратное.

- Экс-глава "Пятерочки" Ольга Наумова стала генеральным директором "Магнита". Гендиректором сети "Пятерочка" назначен Сергей Гончаров, который до конца прошлого года работал в "Магните".

- В США умер поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Коржавин.

- Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с.

- В Красноярске прошел согласованный властями митинг против пенсионной реформы. На него вышли около тысячи человек.

- Участники "Украинского народного трибунала" приговорили президента Украины Петра Порошенко и ряд украинских политиков к пожизненному заключения. Вынесение приговора проходило на театральной площади в центре Луганска.

- Болельщик из США попал в психиатрическую больницу в Петербурге. Мужчина вел себя неадекватно, и его забрали из гостиницы.