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Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в ХМАО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР в пятницу.

"Дело возбудили по ч.2 ст.263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, по версии следствия, вертолет Ми-2, принадлежащий авиакомпании "Геликс", потерпел крушение в болотистой местности примерно в 7 км от города Лангепаса в пятницу. По имеющейся информации, вертолет возвращался в Сургут из Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз. Отмечается, что на месте происшествия обнаружено только тело пилота.

Следствие рассматривает в качестве основных причин крушения техническую неисправность вертолета, ошибку пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота. "Ни одна из них не выдвигается в качестве приоритетной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе. По данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет, принадлежащий авиакомпании "Геликс", совершил жесткую посадку в 7 км от города Лангепаса. В результате авиапроисшествия погиб пилот.

По предварительной информации, на борту судна находился пассажир, в настоящее время проводится операция по его спасению.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия, в том числе наличие других пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель полета.

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Теги: ХМАО
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