Фигуранту "дела Реймера" Криволапову отменили УДО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде по апелляционному представлению прокурора отменено решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора ФСИН России, осужденного за мошенничество, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-директора ФСИН России Александра Реймера, а также его бывшего заместителя Криволапова и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" Виктора Определенова по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Криволапов также был признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он был приговорен к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима и лишен специального звания генерал-майор внутренней службы.

В декабре 2017 года Криволапов был этапирован в одну из колоний Калининградской области, где есть участок для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В апреле 2018 года решением Центрального районного суда Калининграда было удовлетворено ходатайство адвоката об УДО. Однако прокурором в ходе судебного заседания дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства адвоката. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области обжаловал данное решение.