Главные новости
В РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортНигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина
В России Арест экс-главы ФСИН Реймера

Фигуранту "дела Реймера" Криволапову отменили УДО

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде по апелляционному представлению прокурора отменено решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя директора ФСИН России, осужденного за мошенничество, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-директора ФСИН России Александра Реймера, а также его бывшего заместителя Криволапова и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" Виктора Определенова по делу о хищении 1,3 млрд рублей при закупке электронных браслетов. Криволапов также был признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Он был приговорен к пяти годам и восьми месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима и лишен специального звания генерал-майор внутренней службы.

В декабре 2017 года Криволапов был этапирован в одну из колоний Калининградской области, где есть участок для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В апреле 2018 года решением Центрального районного суда Калининграда было удовлетворено ходатайство адвоката об УДО. Однако прокурором в ходе судебного заседания дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства адвоката. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калининградской области обжаловал данное решение.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Калининград, ФСИН России, Николай Криволапов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Татарстане
В здании частично обрушилась кровля и перекрытияПодробнее
 Сенцов отказался просить президента РФ о помилованииСенцов отказался просить президента РФ о помиловании
Ранее в марте адвокат украинского режиссера сообщал о готовности своего подзащитного написать прошениеПодробнее
 Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"Михаил Горбачев: встречаться всегда лучше, чем обмениваться "любезностями"
Первый президент СССР прокомментировал ожидаемый саммит РФ-СШАПодробнее
 В Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолета
Источник сообщил о возможной гибели пилота, экстренные службы пока не могут добраться до места крушенияПодробнее
Валентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началахВалентин Юмашев назначен советником Владимира Путина на общественных началах
Также подписан указ о начальниках управлений президента РФПодробнее
 Путин переназначил Патрушева секретарем СБ РФПутин переназначил Патрушева секретарем СБ РФ
Патрушев занимает тот пост с 2008 годаПодробнее
 Болельщик из США попал в психбольницу в ПетербургеБолельщик из США попал в психбольницу в Петербурге
Мужчина вел себя неадекватно, и его отправили в больницу из гостиницыПодробнее
 Около тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформыОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы
Участники акции требовали создать новые рабочие места, прежде чем повышать пенсионный возрастПодробнее
 Минобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войныМинобороны опубликовало рассекреченные документы о начале Великой Отечественной войны
Также впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса"Подробнее
 Первый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с ЛимоновымПервый канал объяснил, почему снял с эфира интервью Познера с Лимоновым
Интервью с писателем было записано еще два месяца назадПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСемь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в ТатарстанеСпортНигерия победила Исландию в матче ЧМ-2018В РоссииВалентин Юмашев назначен советником Владимира ПутинаСпортБразилия победила Коста-Рику в матче ЧМ-2018В РоссииВ Югре с воздуха найдены обломки разбившегося вертолетаВ РоссииОколо тысячи человек вышли в Красноярске на митинг против пенсионной реформы

Тренер сборной Нигерии не счел помехой жару в Волгограде

CNN сообщил о 42% американцев, поддерживающих объявление импичмента Трампу

Фигуранту "дела Реймера" Криволапову отменили УДО

Уголовное дело возбуждено по факту крушения вертолета в ХМАО

Один человек скончался в результате взрыва в жилом доме в Татарстане

Ранее сообщалось о семи пострадавших Подробнее

Крупная группировка сирийской оппозиции перешла на сторону правительства

Тренер сборной Исландии посетовал на волгоградскую жару после поражения от Нигерии

Суд в Киеве отказался отменить арест Надежды Савченко

Что произошло за день: пятница, 22 июня

Переназначение Юмашева помощником Путина, взрыв в жилом доме в Татарстане и первый гол Неймара на ЧМ Подробнее

Фотохроника 22 июня

Фотохроника 22 июня6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
EБразилия Бразилия2 : 0Матч завершенКоста-Рика Коста-РикаМатч завершенКоутиньо (90+1), Неймар (90+7)подробнееDНигерия Нигерия2 : 0Матч завершенИсландия ИсландияМатч завершенМуса (49, 75)подробнееEСербия Сербия1 : 0ПерерывШвейцария ШвейцарияПерерывМитрович (5)