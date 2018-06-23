Два человека выбросились из горящей многоэтажки в Томске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в 9-этажном многоквартирном доме коридорного типа на улице Ивана Черных в Томске в ночь на субботу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Сообщение о пожаре поступило в 01:56 по местному времени. На момент прибытия пожарных горели три квартиры на девятом этаже. В ходе тушения пожарные спасли из задымленных квартир восемь человек, еще шестерых человек спасли по автолестнице, 21 человека эвакуировали по лестничным маршам", - сказал представитель пресс-службы.

Пожар, площадь которого составила 50 кв.м., ликвидировали примерно в 03:56 по местному времени, его причина устанавливается.

В ликвидации возгорания участвовали 19 человек и шесть единиц техники.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что до прибытия пожарных из окна 9-этажки выпрыгнули мужчина и женщина.

"Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчину увезли медики. Также в ходе тушения пожарные в одной из квартир обнаружили тело еще одного мужчины", - добавил собеседник агентства.