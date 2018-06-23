Иностранные болельщики забронировали места в несуществующем отеле в Нижнем Новгороде

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят проверку по факту бронирования иностранными болельщиками номеров в несуществующем отеле в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в областном департаменте развития туризма.

Ранее в соцсетях появилась информация о нескольких туристах из Швеции и Аргентины, прибывших в Нижний Новгород на матчи чемпионата мира по футболу и забронировавших номера в отеле Savinn Hotel, якобы расположенном в центре города - на улице Алексеевской. При этом гости пользовались одной из международных систем бронирования.

Однако, прибыв в Нижний Новгород, иностранцы не обнаружили гостиницы с таким названием по указанному адресу.

"Туристам, забронировавшим номера в несуществующей гостинице по этому адресу была оказана помощь в подборе альтернативных вариантов размещения", - отметили в департаменте.

ЧМ по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа. 18 июня здесь прошла игра между Швецией и Южной Кореей, закончившаяся со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды. 21 июня сборная Хорватии разгромила команду Аргентины со счетом 3:0. Также 24 июня в Нижнем Новгороде встретятся Англия и Панама, а 27 июня - Швейцария и Коста-Рика. Кроме того, здесь пройдет один матч 1/8 финала и один 1/4 финала.