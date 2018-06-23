Болельщики из Перу вылетели в Москву после посадки в Тюмени с неисправным двигателем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Перуанские болельщики, прилетевшие в Тюмень на самолете, который приземлился с неисправным двигателем, отправлены в Москву.

Как сообщили агентству "Интерфакс" в тюменском аэропорту "Рощино", все перуанские болельщики, летевшие транзитом через Тюмень в Москву, штатно вылетели туда по расписанию. По предварительным данным, всего это 43 пассажира.

Как сообщалось, в субботу самолет авиакомпании "ЮТэйр", полный перуанских болельщиков, сел в Тюмени с неисправным двигателем. Пассажиры следовали из Екатеринбурга транзитом через Тюмень в Москву. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

Авиакомпания совместно с авиационными властями проводит расследование, двигатель проверяется на предмет попадания постороннего объекта при снижении.