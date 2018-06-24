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Попавший в ДТП под Волгоградом болельщик сборной Англии выписан из больницы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Подданный Великобритании, который ехал на автомобиле в Волгоград на матч сборных Англии и Туниса, но попал в ДТП, выписан из больницы, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном комитете здравоохранения.

"Английский болельщик сегодня выписан из больницы. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Болельщик сборной Англии попал в ДТП в Светлоярском районе Волгоградской области, после чего был доставлен в больницу №25 Волгограда. Врачи диагностировали у него множественные травмы, в том числе сотрясение мозга и перелом лучевой кости.

Матч Англия - Тунис в Волгограде состоялся в Волгограде 18 июня и завершился со счетом 2:1.

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Теги: ЧМ-2018, Волгоград
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