Скульптура насмерть придавила ребенка в туристическом комплексе в Ленинградской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области по факту гибели ребенка на территории туристического комплекса "Верхние Мандроги" в Подпорожском районе.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР региона в воскресенье, накануне на территории турбазы на восьмилетнего ребенка упала деревянная фигура сказочного персонажа. В результате мальчик скончался.

Возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При расследовании дела следствием будет дана принципиальная оценка деятельности руководства комплекса, а также лиц, непосредственно ответственных за безопасность людей на территории туристического комплекса, подчеркивают в СК.