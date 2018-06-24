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Количество жертв взрыва в доме в Татарстане увеличилось до двух

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В больнице Казани скончалась женщина, пострадавшая в результате взрыва в доме в Заинске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Пациентка была в крайне тяжелом состоянии. Она скончалась утром в больнице", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, число жертв трагедии достигло двух человек.

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В настоящее время в больнице Заинска продолжают лечение четверо пострадавших. Еще двое, в том числе ребенок, находятся в больницах Казани.

22 июня в 17:13 мск произошел взрыв между четвертым и пятым этажами в восьмом подъезде жилого дома в Заинске. Обрушилась кровля на площади 50 кв. метров и фасад на площади 30 кв. метров.

В связи со взрывом было возбуждено уголовное дело по ст. 238 п. "в" ч.2 (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

По предварительной версии следствия, к супругам, проживающим в данном доме на пятом этаже, приехали в гости внучки. Одна из них решила остаться на улице, а со второй они пошли домой. Когда они открыли дверь, то почувствовали запах газа и в этот же момент произошел хлопок. В это время на крыше дома рабочий проводил очистку вентиляции. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Кроме того, следствием будет рассматриваться версия со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков.

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Теги: Татарстан, Заинск
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