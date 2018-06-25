Пассажирский автобус столкнулся с джипом в Хабаровске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус и "УАЗ - Патриот" столкнулись на улице Лейтенанта - Орлова в Хабаровске, есть пострадавшие, сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.

"В больницу после ДТП доставлено 8 человек, в том числе водитель УАЗа. Тяжелых состояний нет", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в приемном отделении второй краевой больницы.

По информации очевидцев, на месте работают несколько бригад скорой помощи, а также пожарные машины и экипажи ГИБДД.

В свою очередь, в Управлении ГИБДД по региону официальные комментарии дать отказались.