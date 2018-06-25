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Сбой в движении поездов в сторону Москвы произошел на Рижском направлении МЖД

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение электричек на Рижском направлении железной дороги в сторону Москвы затруднено из-за незапланированной остановки состава на перегоне Павшино - Нахабино, сообщили в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Сегодня в 7:48 на перегоне Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД по техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская - Москва. В результате незапланированной остановки электрички затруднено движение пригородных поездов в сторону Москвы", - говорится в сообщении.

В МЖД отметили, что железнодорожники отбуксируют электричку вспомогательным составом. На время буксировки рассматривается возможность пропускать поезда по соседнему пути в реверсивном режиме.

"Диспетчеры делают все от них зависящее, чтобы сократить опоздание поездов", - добавили в пресс-службе.

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Теги: Подмосковье, Москва
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