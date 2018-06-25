Арестован обвиняемый в жестоком убийстве 15-летней девочки в Магнитогорске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска (Челябинская область) арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве 15-летней девочки, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель прокурора района Леонид Звягинцев в понедельник.

"Девочка скончалась в результате многочисленных ударов молотком по голове. 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ. Он арестован на два месяца. С места преступления взяты все биологические материалы, назначены экспертизы, которые должны подтвердить версию следователей о причастности мужчины к убийству", - сказал прокурор.

Убийство было совершено в минувшую пятницу в квартире, где подозреваемый делал ремонт. Накануне он позвонил хозяевам и сказал, что ему нужна помощь. Так как родители были на работе, они отправили в квартиру свою 15-летнюю дочь. Через некоторое время мужчина сообщил соседям, что кто-то убил девочку, пока он выходил по делам.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что в качестве основной рассматривается версия об убийстве на сексуальной почве. "По предварительной версии, преступник совершил надо ребенком сексуальное насилие, после чего убил ее. Уже известно, что подозреваемый имеет проблемы с наркотиками, он также ВИЧ-инфицирован. Будет проверяться, имеет ли он психические отклонения", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе расследования проведут большой комплекс различных экспертиз, в том числе подозреваемого проверят на вменяемость.