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Пьяный пациент напал на врача "неотложки" в Красноярске

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Красноярские следователи инициировали доследственную проверку в связи с нападение пациента на женщину-врача скорой помощи, приехавшего по вызову, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по краю.

"Приехав на вызов, медработники увидели, что пациент находится в нетрезвом состоянии, сначала он не пускал их в квартиру, а затем вышел на лестничную площадку и ударил женщину-врача "скорой" в предплечье", - говорится в сообщении.

В результате врач была вынуждена обратиться в травмпункт.

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Теги: Красноярск
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