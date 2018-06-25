В Красноярске создадут службу городовых

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Красноярска Сергей Еремин объявил на совещании о создании службы красноярских городовых, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

"Не нужно искать исторические соответствия с понятием "городовые", сегодня это "люди земли", помощники глав районов, которые будут взаимодействовать с предпринимателями, управляющими компаниями и жителями", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Еремина.

Основными обязанностями городовых будет контроль за благоустройством Красноярска, которое проводится как на бюджетные, так и на частные средства.

О нарушениях нормативов и правил благоустройства городовые будут сообщать главам районов, чтобы те принимали соответствующие меры, отмечают в городской администрации.

В составе службы будет 11 муниципальных служащих.

"Новая служба - не бюрократическая система, а городской проект, направленный на интеграцию усилий муниципалитета, бизнес-сообщества и всех горожан. Все должны быть вовлечены в систему благоустройства и приближения города к столичной "планке" - отмечается в сообщении.