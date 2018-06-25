Экс-владелец "Павловскгранита" получил условный срок за злоупотребление полномочиями

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Левобережный райсуд Воронежа признал бывшего владельца ГК "Павловскгранит" - экс-депутата облдумы Сергея Пойманова виновным в злоупотреблении полномочиями, говорится в сообщении суда.

Суд признал его виновным по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Также он на два года лишен права занимать руководящий должности.

Установлено, что Пойманов реализовал активы банкротящегося бетонного завода, входящего в структуру "Павловскгранита", по заниженной цене. При этом кредиторам завода был причинен многомиллионный ущерб.

Как считает следствие, Пойманов в июле 2011 года продал по заниженной цене несколько зданий и земельных участков, принадлежащих ООО "Павловскгранит-бетон" (ПГБ). Общество принадлежало предпринимателю.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", в проданной недвижимости находился бетонно-растворный узел предприятия, и это был, по мнению следствия, единственный ликвидный его актив. При этом его покупателем, по версии следствия, выступало связанное с обвиняемым ООО "Росгранит", которое вскоре перепродало имущество. В СКР считают, что проведенная сделка противоречила не только законным интересам ПГБ, но и его кредиторов.

Сам бизнесмен претензии следствия считает необоснованными.