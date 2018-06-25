В сочинском лесу нашли мертвого дельфина

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Мертвый дельфин найден в лесу в поселке Лоо Лазаревского района Сочи, сообщает Центр спасения дельфинов города в понедельник.

Информация об обнаружении тела мертвого животного поступила в службу спасения от туристов. "Несмотря на то, что была уже ночь, волонтеры Центра "Дельфа" выехали на место и обнаружили тело самки краснокнижной афалины", - говорится в сообщении.

Волонтеры вызвали полицию и сотрудников управления ветеринарии.

"В настоящее время сотрудники управления ветеринарии Сочи проводят проверку по факту гибели краснокнижного животного и проверяют работу всех дельфинариев курорта", - отмечается в пресс-релизе.

В Сочи четыре дельфинария - в Адлере, парке Ривьера (центр города), в Лоо и Лазаревском.