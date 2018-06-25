ФСИН подтвердила отправку Никиты Белых в колонию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на 8 лет заключения за коррупцию, отправлен в колонию, подтвердили во ФСИН.

"В настоящее время осужденный Белых Н.Ю. направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что о прибытии осужденного к месту отбывания наказания администрация учреждения сообщит одному из его родственников в течение 10 дней после его размещения.

"Распространение персональных данных третьим лицам не допускается", - заявили в пресс-бюро.

Ранее в понедельник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, сообщил "Интерфаксу", что Белых этапирован в колонию, где будет отбывать назначенное наказание.

1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с тем суд признал его невиновным в получении взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого.