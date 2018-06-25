На Ямале заработала управляемая с мобильного телефона колокольня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа заработала колокольня, которой можно управлять с помощью мобильного телефона.

Как сообщает в понедельник сайт "Вести Ямал", в местном храме Святителя Николая установлена система "электронный звонарь". До сих пор колокольный звон, который оповещал горожан о православных праздниках, исполнялся звонарем вручную, однако новая система позволяет звучать колоколам даже в случае отсутствия звонаря на "рабочем месте".

"Она не заменяет, она помогает звонарю, помогает храму, чтобы в каждом храме был голос собора, то есть чтобы колокольня звучала, а не просто находились там колокола. Чтобы перед службой и после службы можно было это все использовать. И управляется совершенно легко. Управляется все с сотового телефона", - сказал Александр Стерхов, сотрудник международного центра колокольного искусства.

В системе запрограммировано исполнение порядка 70 мелодий колокольного звона. Каждая может звучать во время определенной православной службы или праздника. Теперь звонарь сможет управлять колоколами, даже находясь в другом городе,.