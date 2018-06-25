Садовничий в очередной раз выступил с критикой ЕГЭ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий в очередной раз критически отозвался о единых государственных экзаменах.

"Я не одобряю ЕГЭ как абсолютный показатель, который определяет судьбу школьников", - сказал Садовничий в понедельник на пресс-конференции, посвященной началу вступительной кампании в университет.

Он пояснил, что не отрицает плюсов ЕГЭ - в частности, возможности для школьников из регионов поступить в ведущие вузы страны. Однако у испытания, по его мнению, есть и существенные минусы - нацеленность школы и выпускников на ЕГЭ в ущерб другим предметам в 10-11 классах и невозможность в едином экзамене оценить "творческий потенциал" абитуриента.

Ректор МГУ не первый раз высказывается против ЕГЭ. Тем не менее в прошлом июне Садовничий признал, что единые госэкзамены стали более объективными.

Рособрнадзор 20 июня объявил об окончании основной волны ЕГЭ 2018 года.