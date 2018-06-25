Обратившаяся к Путину на "прямой линии" украинка принята в гражданство РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство украинке Ирине Баракат, обратившейся к главе государства во время его недавней "прямой линии".

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине", - говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В своем обращении к Путину Баракат рассказала, что является уроженкой Одессы, но вышла замуж за сирийца и переехала в Сирию. Баракат была переводчиком на переговорах военных из группы по примирению в Сирии с вооруженной оппозицией. В ходе конфликта в Сирии в ее дом попала бомба, в результате чего женщина серьезно пострадала. По словам Баракат, в настоящее время она проходит лечение в Санкт-Петербурге, но не может получить протез из-за отсутствия российского гражданства. В ответ Путин пообещал предоставить ей гражданство.