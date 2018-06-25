Картонного мексиканца, которого жена не пускала на ЧМ-2018, предложили выставить на аукцион

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Фигура мексиканского болельщика Хавьера из картона, ставшая мемом чемпионата мира по футболу 2018 года, может быть выставлена на аукцион, средства от него пойдут на благотворительность, сообщила представитель турнира Виктория Лопырева.

Лопырева вместе с послом Мексики в России Нормой Пенсадо Морено обратилась к авторам фигуры, а также к самому болельщику и его жене с предложением направить вырученные на аукционе средства на развитие детского футбола.

"Изображение Хавьера стало символом дружбы и настоящим арт-объектом. Как посол чемпионата мира по футболу, хочу предложить авторам этой истории сделать благотворительный аукцион по продаже картонной фигуры, а полученные средства направить на развитие детского футбола", - цитирует Лопыреву пресс-служба официального дома болельщиков Una Probadita de Mexico, который в дни чемпионата мира открыт в центре Москве.

Пятеро мексиканских болельщиков заранее договорились, что вместе поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. Когда друзья Хавьера узнали, что его жена не отпускает его вместе с ними, они сделали картонную копию друга и возили ее по России, фотографируя рядом с достопримечательностями и в местах отдыха. На футболке Хавьера написано: "Моя старуха не пустила меня". История получила широкую огласку, а фигура из картона стала мемом. В результате настоящий Хавьер осуществил свою мечту и приехал в Россию на чемпионат.