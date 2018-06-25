МИД РФ подтвердил встречу Лаврова с советником Трампа 27 июня

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Москве проведет рабочую встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД России.

СМИ ранее отмечали, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в июле. Информированные источники в Вашингтоне сообщали "Интерфаксу", что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в рамках подготовки встречи президентов США и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтверждал и не опровергал сообщения о готовящейся в скором времени встрече президентов.