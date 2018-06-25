Координатор мурманского штаба Навального оштрафована на 150 тыс. руб. за майскую акцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал координатора местного штаба Алексея Навального Виолетту Грудину за проведение майской акции протеста.
"Октябрьский районный суд назначил мне штраф 150 тысяч рублей за мирную акцию", - написала Грудина в твиттере.
Ранее Грудина сообщила, что полиция начала по факту состоявшейся 5 мая акции проверку в ее отношении по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а несколько волонтеров получили повестки по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).