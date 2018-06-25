Координатор мурманского штаба Навального оштрафована на 150 тыс. руб. за майскую акцию

По словам Дмитрия Пескова, президент РФ на эти показатели не оглядывается Подробнее

В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой

Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГД Подробнее

Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю

В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушением Подробнее

Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"

25 июня 12:53

В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову

Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни Подробнее

25 июня 11:01

Никиту Белых ночью этапировали в колонию

В какой регион он отправлен, не сообщается Подробнее

25 июня 09:04

Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году

Он также объяснил, почему возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять на восемь лет, а для мужчин - только на пять Подробнее

24 июня 16:09

В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты

Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-Рикой Подробнее

23 июня 14:36

Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем

Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымом Подробнее

23 июня 10:47

Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности