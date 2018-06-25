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Координатор мурманского штаба Навального оштрафована на 150 тыс. руб. за майскую акцию

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Мурманска оштрафовал координатора местного штаба Алексея Навального Виолетту Грудину за проведение майской акции протеста.

"Октябрьский районный суд назначил мне штраф 150 тысяч рублей за мирную акцию", - написала Грудина в твиттере.

Ранее Грудина сообщила, что полиция начала по факту состоявшейся 5 мая акции проверку в ее отношении по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а несколько волонтеров получили повестки по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия).

Акция оппозиции в Москве 5 мая

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Организаторы несогласованной акции в центре Москвы сообщили о задержании более 140 человекПолиция насчитала 1500 человек на оппозиционном митинге Задержание участников акции на Пушкинской площадиНа митинг пришли члены Национально-освободительного движенияПолиция призывала разойтись собравшихся на Пушкинской площадиЗадержание Алексея Навального
Организаторы несогласованной акции в центре Москвы сообщили о задержании более 140 человек
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Теги: Мурманск, Алексей Навальный, Виолетта Грудина
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