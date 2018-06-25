В России

КС РФ отказался рассмотреть жалобу экс-главы антикоррупционного главка МВД Сугробова

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет за организацию преступного сообщества и превышение полномочий.

Отказное определение опубликовано на сайте КС РФ.

Сугробов хотел оспорить в КС конституционность положений ряда статей Уголовного кодекса, в том числе статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по которой он был осужден.

Заявитель считает одно из положений указанной статьи неконституционным, так как оно позволяет признавать тяжкими последствиями от действий сотрудников правоохранительных органов "последствия в виде незаконных привлечения к уголовной ответственности, задержания, заключения под стражу и содержания под стражей".

Сугробов подчеркивает, что такие последствия могут возникнуть исключительно от действий лиц, осуществляющих уголовное преследование.

При этом, как отмечает заявитель, специальными нормами по отношению к указанной статье за эти деяния при установлении их заведомой незаконности предусмотрена самостоятельная ответственность, а в части третьей данной статьи отдельно предусмотрена ответственность за те же деяния, повлекшие тяжкие последствия.

Суд отказался принимать жалобу к рассмотрению, поскольку она не отвечает требованиям законодательства "О Конституционном суде РФ".

27 апреля 2017 года Мосгорсуд признал бывшего руководителя ГУЭБиПК МВД РФ Сугробова виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий, назначив ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. Кроме того, бывший высокопоставленный полицейский был лишен звания генерал-лейтенанта и возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Еще восьмерых фигурантов дела суд признал виновными и приговорил к срокам от 4 до 20 лет заключения. Погибшего заместителя Сугробова - генерала Бориса Колесникова суд также признал виновным, но прекратил его уголовное преследование в связи со смертью.

Позже Верховный суд снизил наказание Сугробову до 12 лет колонии строгого режима.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: КС РФ, Денис Сугробов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"
С соответствующим ходатайством обратилась ФСИНПодробнее
 "Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры Москвы
В бюро партии сочли, что выдвижение было принято с нарушениемПодробнее
 Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империюМатвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма в Российскую империю
Соответствующий законопроект, разработанный спикером Совфеда, а также группой сенаторов и депутатов, уже внесен в ГДПодробнее
 В Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
По словам Дмитрия Пескова, президент РФ на эти показатели не оглядываетсяПодробнее
В Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к КадыровуВ Грозном опровергли политическую подоплеку приглашения Салаха на прием к Кадырову
Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина ЧечниПодробнее
 Никиту Белых ночью этапировали в колониюНикиту Белых ночью этапировали в колонию
В какой регион он отправлен, не сообщаетсяПодробнее
 Глава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем годуГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году
Он также объяснил, почему возраст выхода на пенсию для женщин планируют поднять на восемь лет, а для мужчин - только на пятьПодробнее
 В Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налетыВ Петербурге арестован болельщик из Бразилии, разыскиваемый за вооруженные налеты
Он приехал в Россию по поддельному паспорту и был задержан после матча с Коста-РикойПодробнее
 Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
Возгорания двигателя удалось избежать, однако салон наполнился дымомПодробнее
 Туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельностиТуроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении деятельности
Компания заявила, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры МосквыМоскваГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеВ РоссииНикиту Белых ночью этапировали в колониюВ РоссииГлава Минтруда назвал средний размер пенсии в следующем году

В Аргентине началась суточная забастовка из-за экономической политики властей

Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группе

Сборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеСаудовская Аравия вырвала победу над Египтом Подробнее

На МКС вышла из строя одна из систем жизнеобеспечения

США введут ограничения инвестиций для "крадущих технологии" стран

Топ-менеджеры тульского банка "Первый экспресс" получили до 19 лет колонии за мошенничество

Семеро несовершеннолетних среди задержанных за нападение на цыган под Львовом

Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"

Навальному продлили на год испытательный срок по делу "Кировлеса"С соответствующим ходатайством обратилась ФСИН Подробнее

Сергей Иванов стал председателем совета директоров "Ростелекома" в четвертый раз

Британский принц Уильям в Иордании встретился с сирийскими детьми-беженцами

Менеджер структур Evraz Сараев назначен первым замглавы Трансконтейнера

Координатор мурманского штаба Навального оштрафована на 150 тыс. руб. за майскую акцию

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО

Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗОПосле этого российский омбудсмен намерена встретиться с моряками с судна "Норд" Подробнее

ЕС принял санкции против силовиков Мьянмы из-за преследования рохинджа

Брата бывшего президента Армении Саргсяна доставили в полицию

Источник сообщил о возможном изменении в руководстве "Интер РАО"

Конкурс "Евровидение-2019" собрались перенести из Иерусалима в Тель-Авив

Второй за день пассажир упал под поезд в столичном метро

Митрохин не подчинится решению "Яблока" об отмене его выдвижения в мэры Москвы

"Паритетбанк" снова подал заявку на покупку украинской "дочки" Сбербанка

Большой базар Тегерана закрыли из-за экономических протестов

МАК подключится к расследованию жесткой посадки вертолета в ХМАО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AУругвай Уругвай3 : 0Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенСуарес (10), Черышев (23, в свои ворота), Кавани (90)онлайнAСаудовская Аравия Саудовская Аравия2 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенСалман (56+6, с пенальти), Салем (90+5) - Салах (22)BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Португалия Португалия21:00BИспания Испания– : –21:00Марокко Марокко21:00