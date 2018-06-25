КС РФ отказался рассмотреть жалобу экс-главы антикоррупционного главка МВД Сугробова

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу бывшего руководителя антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова, осужденного на 12 лет за организацию преступного сообщества и превышение полномочий.

Отказное определение опубликовано на сайте КС РФ.

Сугробов хотел оспорить в КС конституционность положений ряда статей Уголовного кодекса, в том числе статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), по которой он был осужден.

Заявитель считает одно из положений указанной статьи неконституционным, так как оно позволяет признавать тяжкими последствиями от действий сотрудников правоохранительных органов "последствия в виде незаконных привлечения к уголовной ответственности, задержания, заключения под стражу и содержания под стражей".

Сугробов подчеркивает, что такие последствия могут возникнуть исключительно от действий лиц, осуществляющих уголовное преследование.

При этом, как отмечает заявитель, специальными нормами по отношению к указанной статье за эти деяния при установлении их заведомой незаконности предусмотрена самостоятельная ответственность, а в части третьей данной статьи отдельно предусмотрена ответственность за те же деяния, повлекшие тяжкие последствия.

Суд отказался принимать жалобу к рассмотрению, поскольку она не отвечает требованиям законодательства "О Конституционном суде РФ".

27 апреля 2017 года Мосгорсуд признал бывшего руководителя ГУЭБиПК МВД РФ Сугробова виновным в организации преступного сообщества и превышении полномочий, назначив ему наказание в виде 22 лет колонии строгого режима. Кроме того, бывший высокопоставленный полицейский был лишен звания генерал-лейтенанта и возможности в течение пяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Еще восьмерых фигурантов дела суд признал виновными и приговорил к срокам от 4 до 20 лет заключения. Погибшего заместителя Сугробова - генерала Бориса Колесникова суд также признал виновным, но прекратил его уголовное преследование в связи со смертью.

Позже Верховный суд снизил наказание Сугробову до 12 лет колонии строгого режима.