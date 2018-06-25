Адвокаты "Открытой России" обжаловали отказ суда разблокировать сайт "МБХ медиа"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Издание "МБХ медиа" обжаловало отказ в разблокировке сайта, сообщает пресс-служба движения Открытая Россия".

"Наш адвокат Сергей Бадамшин подал жалобу на решение Таганского суда, который не стал признавать блокировку сайта Роскомнадзором незаконной. В дополнении к жалобе адвокат указал, что суд не привёл доказательств дискредитации президента и враждебного отношения к политике России, в чем обвиняют МБХ-медиа", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

В жалобе отмечается, что Генпрокуратура необоснованно связывает сайты проектов с "Открытой Россией" - в качестве подтверждения были представлены "только скриншоты с гиперссылками".

В декабре прошлого года на территории РФ был заблокирован сайт "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским, как нарушающий законодательство о нежелательных организациях. После этого организация запустила новый проект - "МБХ медиа".

Сайт "МБХ медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года. 14 июня Таганский суд Москвы отказался признать по иску экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского незаконной блокировку издания.

По словам адвоката Бадамшина, когда Генпрокуратура потребовала заблокировать "МБХ медиа", ведомство привело определенные материалы, которые нужно удалить. Он отметил, что "МБХ медиа" эту информацию удалило, что являлось основанием для разблокировки сайта.