Четыре человека погибли в столкновении семи машин на трассе "Урал"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Крупное ДТП с жертвами и пострадавшими произошло в Пензенской области во вторник утром, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В 8:37 по московскому времени в Мокшанском районе на 565-м км федеральной автодороги М-5 "Урал" столкнулись семь автомашин. Погибли четыре человека, еще пять пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в столкновении участвовали два грузовика и пять легковых автомобилей.

"Предварительно, среди погибших детей нет", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь на сайте регионального ГУ МЧС сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе села Подгорное.

Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 10 человек и три единицы техники.