Вице-адмирал Моисеев назначен командующим Черноморским флотом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вице-адмирал Александр Моисеев сменил на посту командующего Черноморским флотом России Александра Витко, сообщает пресс-служба ЧФ.

"Вице-адмирал Александр Моисеев указом президента РФ назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в мае министр обороны России назначил Моисеева временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. Его предшественник адмирал Александр Витко, который командовал ЧФ пять лет, получил повышение по службе.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области, окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, где дошел до должности первого заместителя командующего.

В ноябре 2017 года был назначен заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

Указом президента РФ в 2011 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Моисееву, имевшему тогда звание капитана 1-го ранга, было присвоено звание Героя Российской Федерации. Моисеев - кавалер двух орденов Мужества, ордена "За военные заслуги", награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, ведомственными орденами и медалями.