Экологи спустя 20 лет возобновят программу по изучению миграции дальневосточных аистов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Специалисты на Дальнем Востоке пометят GPS-передатчиками 80 дальневосточных аистов, чтобы изучить миграцию этих краснокнижных птиц с мест гнездования на места зимовок, сообщила во вторник пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда (WWF).

"Спустя почти 20 лет мы вновь начинаем программу по изучению миграции этой редкой птицы. В ближайшие дни специалисты-орнитологи повесят передатчики на птенцов-слетков аиста на территории Зейско-Буреинской равнины и Хингано-Архаринской низменности в Амурской области, в заповеднике Бастак в Еврейской автономной области, в заповеднике Болоньский в Хабаровском крае и Ханкайском заповеднике в Приморье", - отмечает координатор учетов дальневосточного аиста от WWF России Анна Барма, слова которой приведены в сообщении.

Проект реализуется совместно со специалистами из Китая, в апреле был подписан меморандум о совместной работе по исследованию миграции дальневосточного аиста между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской академии наук, заповедником Хунхэ, Координационным советом директоров заповедников юга Дальнего Востока, Амурским филиалом WWF России.

Первую подобную программу проводили в России в 1998-2001 годах, тогда спутниковыми передатчиками в Амурской, Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях был помечен 31 птенец дальневосточного аиста. Благодаря этой программе были получены первые сведения о миграции дальневосточных аистов с бассейна Амура в бассейн Янцзы на зимовку.

Специалисты отмечают, что данные нового учета позволят сравнить, как изменилась картина миграционного пути у аистов через 20 лет в связи с изменением ландшафтов и активным развитием сельского хозяйства. Орнитологи также рассчитывают зафиксировать основные места остановок и скоплений для дальнейшей разработки мер по сохранению этой редкой птицы в России и Китае.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Амурская коалиция общественных организаций объявили 2018 Годом дальневосточного аиста. Более 90% гнезд дальневосточного аиста находится в России, в бассейне Амура, а общая численность в мире этой редкой птицы, по оценкам экспертов, в последнее десятилетие удалось увеличить до 4 тыс. особей.