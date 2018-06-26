ВС конкретизировал основания для задержания участников митингов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пленум Верховного суда России перечислил обстоятельства, по которым можно задерживать участников публичных мероприятий, допустивших нарушения закона.

Как следует из постановлении пленума ВС, принятого во вторник, основанием для административного задержания может быть поведение человека, "свидетельствующее о том, что он может возобновить противоправные действия, наличие обоснованных подозрений, что он может уклониться от явки в судебное заседание, отсутствие у него определенного места жительства, необходимость совершения в отношении него предусмотренных КоАП РФ процессуальных действий, требующих личного участия, закрепление доказательств, необходимых для полного, всестороннего и объективного рассмотрения дела об административном правонарушении".

Также отмечается, что "лицо может быть подвергнуто мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде доставления для составления протокола об административном правонарушении и (или) административного задержания в исключительных случаях, если без применения указанных мер невозможно выявление совершенного административного правонарушения, установление личности нарушителя, правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение принятого по его результатам постановления".