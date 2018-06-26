Останки заблудившегося туриста-одиночки обнаружили в нацпарке "Зюраткуль"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту обнаружения останков туриста в национальном парке "Зюраткуль" Челябинской области.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает во вторник, что скелетированные останки неизвестного были обнаружены в минувшие выходные. "Найдены также дорожная сумка и пакет медикаментов. Назначено судебно-медицинское исследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В свою очередь сотрудник нацпарка пояснил агентству "Интерфакс", что останки нашли отдыхавшие в выходные туристы. "Они свернули с тропы в таежную зону и наткнулись на тело. Скорее всего, это турист-одиночка, не регистрировавшийся после приезда. Периодически такие происшествия случаются, когда люди отправляются в тайгу по одному, без всякой связи. Видимо заблудился, не смог выйти из тайги и ночью замерз", - отметил собеседник агентства.

По его сведениям, в национальный парк никто из родственников не обращался и пропавшего туриста не искал.