Шахтера насмерть придавило камнем в челябинской шахте

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рабочий погиб в забое шахты "Восточная" (Пластовский район Челябинской области) в ночь на вторник, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На шахтера 1985 года рождения во время работы упал камень. Коллеги подняли его тело на поверхность, где врачи констатировали смерть", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что рабочего придавило отвалившимся от стены шахты камнем средних размеров, других обрушений в забое не было.

"В причинах аварии разбирается специальная комиссия. Предварительное заключение - смерть по неосторожности, была нарушена техника безопасности при работе в шахте", - отметила помощник президента ООО УК ЮГК по связям с общественностью Наталья Денисова.

Шахта "Восточная" является генподрядчиком ООО УК ЮГК.

ЮГК создана на базе ЗАО "Южуралзолото" в рамках его реструктуризации. Контролирующим акционером с долей, близкой к 100%, является глава совета директоров компании Константин Струков (через Ugold Limited). Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области (действующие Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный Курасан, а также лицензии на геологоразведку и опытно-промышленное производство), в Красноярском крае и Хакасии.