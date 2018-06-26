Осужденному за комментарий в соцсети севастопольцу изменили реальный срок на условный

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Севастопольский городской суд во вторник заменил реальный срок на условный Игорю Мовенко, приговоренному ранее к двум годам лишения свободы за комментарий в соцсети "ВКонтакте", который ФСБ сочла экстремистским призывом.

"Изменили приговор: назначили один год условно", - сказала "Интерфаксу" адвокат севастопольца Оксана Железняк.

Гагаринский суд Севастополя 4 мая признал 40-летнего жителя города виновным по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности в интернете) и назначил наказание в виде двух лет колонии общего режима. Мовенко во время следствия находился под подпиской о невыезде и после оглашения приговора был взят под стражу. Защита подала апелляцию на решение суда.

По данным Железняк, севастопольца отпустят из изолятора, когда туда спецсвязью поступит решение суда. "Вероятнее всего, это произойдет завтра", - считает адвокат.

Защита, скорее всего, не будет обжаловать решение Севастопольского горсуда. "Мы просили оправдать Игоря, но, учитывая последние события, конечно, мы довольны (решением горсуда - ИФ). Очень маловероятно, что будем его обжаловать", - сказала Железняк.

Дело в отношении севастопольца в 2017 году возбудил следственный отдел управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю. Поводом стал комментарий в группе "Крым - это Украина" в 2016 году.