Житель Иркутской области спас школьницу, проплыв за ней около километра

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Житель города Усть-Кут Иркутской области Богдан Огородников в ночь на вторник спас 14-летнюю девочку, тонувшую в реке Лена, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Около полуночи 23-летние жители Усть-Кута Богдан Огородников и Сергей Качин возвращались домой. Внезапно со стороны реки Лены они услышали крик о помощи - подхваченная сильным течением девочка не могла самостоятельно выбраться на берег. Богдан прыгнул в воду, Сергей побежал по берегу, прося девочку разговаривать с ним, чтобы пловец мог ориентироваться на ее голос - в кромешной тьме разглядеть тонущего ребенка было невозможно", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, Огородников проплыл около 1 км по холодной северной реке с сильным течением, прежде чем ему удалось догнать тонущую школьницу.

"Сил преодолеть течение у меня еще было достаточно. Я схватил девочку одной рукой, держал крепко, успокаивал - так и плыли в сторону берега", - цитирует пресс-служба Огородникова.

Молодой человек работает судоводителем на теплоходе "Мамакан".

Спасенная девочка была передана прибывшим на место сотрудникам полиции, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.

Однако, по данным МЧС, не все происшествия на воде заканчиваются столь благополучно. Так, днем в понедельник на реке Лене в Усть-Куте утонул 17-летний подросток, который был подхвачен течением во время купания и не смог выплыть. В ночь на вторник погибли двое молодых людей 17 и 22 лет на озере "СХТ" в поселке Кутулик Аларского района - по предварительным данным, старший товарищ начал тонуть, подросток бросился ему на помощь, но не рассчитал силы.