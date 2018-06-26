Союз журналистов России обратился в ОБСЕ из-за запрета на въезд на Украину ведущему Примакову

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) обратился к ОБСЕ и Международную федерацию журналистов в связи с запретом украинских властей на въезд в страну советнику председателя Госдумы, телеведущему Евгению Примакову.

"Союз журналистов России выражает решительный протест в связи с вопиющими действиями украинских властей, которые препятствуют любым попыткам журналистов не только высказывать свою точку зрения, но и пытающихся построить диалог с украинскими коллегами", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Союза.

"Союз журналистов России обращается к коллегам из ОБСЕ, МФЖ, других международных и общественных организаций (с просьбой) оказать воздействие на украинские власти, продолжающих чинить произвол в отношении российских журналистов", - отмечается в сообщении.

В заявлении уточняется, что секретарю СЖР Примакову объявили о запрете на въезд в страну в аэропорту Борисполя, куда он прилетел из Москвы на экспертную конференцию "Укрепление свободы СМИ и плюрализма в Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее", организованную ОБСЕ.

Ранее во вторник Примаков заявил, что его не пустили на конференцию в Киеве. "Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", - сказал журналист, отметив, что он приехал в Киев с "адекватными предложениями".

"Например, я хотел предложить коллегам постулировать, что журналисты не являются комбатантами. Что делало бы хотя бы первые шаги для построения какого-то минимального доверия, которого нет у сторон друг к другу. Но оказалось, что голос разума и адекватности коллегам не был нужен", - сказал Примаков.

Примаков, внук российского государственного и политического деятеля Евгения Примакова (1929-2015) - член Общественной палаты РФ, автор и ведущий программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК). С мая 2017 года является советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам.