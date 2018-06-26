Рогозин оценил жизнеспособность "Роскосмоса"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым дал оценку госкорпорации, которую он недавно возглавил, руководитель "Роскосмоса" сказал: "В целом организация абсолютно жизнеспособна, хотел бы вас пригласить посетить ряд предприятий в удобное для вас время".

Он пригласил премьер-министра посетить прежде всего Центр подготовки космонавтов, Центр управления полетами.

Рогозин пообещал Медведеву продемонстрировать новинки, в том числе наметки предстоящей лунной программы.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что в течение месяца готов представить оценку экономического состояния ведущих предприятий отрасли.

"Думаю, что еще какое-то время уйдет, примерно месяц, на проведение оценки экономического состояния ведущих предприятий отрасли. Я сегодня вам доложу уже первые оценки. Ну и, возможно, конечно, в условиях, когда надо дорожить каждой копейкой, каждым рублем, - это приоритизация наших задач как по линии военного космоса, космоса экономического и космоса, как мы его называем романтически, - научного космоса", - сказал Рогозин.

Подводя итоги первого месяца работы, Рогозин заметил, что силы сконцентрированы не только "на том, чтобы ввести новую команду, вернуть технарей, профессионалов на направление, которое связано с проведением технической политики, посмотреть на оптимальную структуру госкорпорации". "Самое главное то, что мы прошли первый этап формирования госкорпорации, который был связан с тем, чтобы преобразовать многие ФГУП в иные формы собственности - в акционерные общества как дочерние предприятия "Роскосмоса", - сказал Рогозин.

Теперь, по его словам, наступил другой период, "когда корпорация должна осознать, что все эти предприятия - и ее активы и она в полной мере отвечая за их успех".