Защита попросила о передаче дела о госизмене Януковича в другой суд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Защита обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича ходатайствует о передаче его дела из Оболонского райсуда Киева в любой другой суд.

"Сегодня в новосозданный Верховный суд Украины защита подала ходатайство об изменении подсудности и передаче этого дела в любой другой суд, не находящийся под давлением", - сообщил на пресс-конференции во вторник в Киеве адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По его мнению, коллегия судей Оболонского райсуда столицы, рассматривающая это дело, нарушила ряд процедур.

"Мы говорим о невозможности заслушать непосредственно Януковича, обвиняемого в госизмене... Суд также отказал в возможности допросить свидетелей, находящихся за пределами Украины... Суд умышленно нарушил принцип равенства сторон в части равенства предоставления доказательной базы - вместо 44 свидетелей со стороны защиты были вызваны лишь 22 свидетеля, половину из них невозможно допросить. Также был резкий переход к стадии дебатов", - рассказал защитник.

Сердюк связал такие действия судей с "политическим давлением со стороны власти".

В начале июня Оболонский районный суд Киева назначил судебные дебаты в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 30 и 31 июля.

21 июня суд, согласно определенному графику, планировал допрашивать свидетелей стороны защиты, но из-за отсутствия таковых заседание было перенесено на 22 июня.

Суд напомнил, что на предыдущем заседании были определены даты для допроса свидетелей защиты Януковича: 21 и 22 июня, 26 и 27 июня, с 16 по 20 июля.