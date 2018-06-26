В Анапе попали в больницу десять прибывших на поезде детей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Новороссийская транспортная прокуратура и управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводят проверку по факту отравления десяти детей в поезде Екатеринбург-Анапа, сообщает во вторник пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 26 июня около 10:00 по Москве по прибытии пассажирского поезда №289 на станцию Анапа были госпитализированы 10 детей с признаками пищевого отравления", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ сообщает, что дети ехали в детский оздоровительный лагерь Анапы "Жемчужина России". Всего в поезде находились 625 детей в сопровождении взрослых.

"Сопровождающие детской группы обратились в медпункт, что у 10 детей боли в области живота. В результате обследования поставлен предварительный диагноз - пищевое отравление. В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.

"Рассматриваются несколько версий случившегося, в том числе и инфекционное заболевание. В поезде проведен отбор проб внешней среды для лабораторных исследований, проведено обследование персонала вагонов-ресторанов, проводников", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Между тем, в службе корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили, что компания-оператор, которая обеспечивала питание в поезде Екатеринбург-Анапа имела сертификаты и декларации соответствия на все продукты.

"Питание детской группы в пути следования поезда обеспечивалось в соответствии с договором. Он был заключен между организатором перевозки детской группы и компанией-оператором, которая обеспечивает организацию питания в поездах формирования Уральского филиала АО "ФПК". На все продукты прилагались сертификаты и декларации соответствия. Бракеражные журналы (журналы качества блюд - ИФ) велись регулярно", - сообщили в СКЖД.

По данным компании, 26 июня 35 пассажиров поезда №290 Екатеринбург - Анапа (31 ребенок и четверо взрослых) обратились к поездной бригаде с жалобами на недомогание. В составе поезда на летний отдых следовали три организованные группы детей общей численностью 678 человек (621 ребенок, 55 сопровождающих взрослых и два медработника).

В Анапе пассажиров встречали начальник вокзала, медики и представители детского лагеря. После первичного осмотра для уточнения диагноза в больницу отправили 10 детей и одного сопровождающего.