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Слуцкий заявил, что Россия будет платить взносы в СЕ лишь при восстановлении прав делегации

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - РФ готова быть одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы (СЕ), то есть вернуться к полной выплате взноса в бюджет этой организации, но при условии возвращения в полном объеме полномочий делегации РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы достаточно долго, минимум трижды шли на компромисс - когда нас за наши же деньги лишали права голоса, когда нас шельмовали и вешали на нас всевозможные негативные ярлыки", - сказал Слуцкий журналистам во вторник в Страсбурге. Он заверил, что российская сторона готова к сотрудничеству с Советом Европы, в том числе по финансовым вопросам.

"Но что касается нашего взноса, мы занимаем твердую позицию; и эта позиция не будет пересмотрена", - подчеркнул он.

По словам политика, Россия должна платить свои взносы в Совет Европы "в том случае, если у нас начнутся какие-то хотя бы небольшие шаги навстречу".

"Если РФ продолжит отказываться от выплаты части взноса в бюджет СЕ, то Совет Европы сократит свои программы и персонал", - заявил Слуцкий.

"Все это грустно", - заметил он.

Он заверил, что Россия "готова дальше быть основным плательщиком в СЕ, готова дальше эффективно работать в Комитете министров СЕ, в ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей Европы, ЕСПЧ, но после того, как в принципе в Парламентской Ассамблее будет ампутирована возможность лишения полномочий либо их части той страновой делегации, которую, как российскую, так и любую другую, направляет национальный парламент".

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Теги: Совет Европы, Леонид Слуцкий

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