МЧС предупредило о ливнях с грозами в Крыму

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Крыму в среду, объявлено экстренное предупреждение, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Во второй половине ночи, утром и днем 27 июня ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 метров в секунду", - говорится в информации чрезвычайного ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов не ходить возле рекламных щитов, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили вблизи крупных деревьев.

По данным синоптиков, погоду в регионе в ближайшие три дня портит влажный тропический воздух. "Он обусловит развитие кучево-дождевой облачности, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха будет повышаться и составит 27 июня ночью +15...+20°, днем +29...+34°; 28 и 29 июня ночью +17...+22°; днем +32...+37°", - сообщается на сайте крымского гидрометцентра.