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ФНС планирует до 2021 г. перевести все архивные книги ЗАГСов в электронный вид

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России намерена до 2021 года перевести в электронный вид все архивные книги отделений записи актов гражданского состояния (ЗАГС), при этом оказание любой услуги в ЗАГСе сократится до 15 минут, заявил руководитель ФНС Михаил Мишустин в интервью, опубликованном в среду в газете "Коммерсант".

"Сейчас федеральная информационная система тестируется в опытной эксплуатации в масштабах всей страны, в первую очередь создание такой централизованной системы позволит упростить и унифицировать работу 15 тыс. сотрудникам ЗАГСов: все они будут с октября работать в онлайн-режиме, в едином облаке, по единым стандартам и правилам", - цитирует издание слова Мишустина.

Глава ФНС при этом уточнил, что "благодаря единому реестру не придется больше пересылать бумаги из одного ЗАГСа в другой, а тем более направлять отчетность на бумаге федеральным органам исполнительной власти, связанные со статистикой ЗАГСа. Статистика будет автоматически доступна в среде электронного правительства".

"Параллельно запуску системы - а мы запустим ее с октября 2018 года - до 2021 года надо решить задачу перевода с бумажных книг в электронный вид исторических записей ЗАГС, если хотите, произвести ретроконверсию бумажных книг начиная с 1926 года, и подъем исторических сведений в созданную систему. Это позволит сформировать основу для формирования реестра населения Российской Федерации. Концепция такого реестра уже принята правительством. Мы делаем так, чтобы эта информация была удобна и доступна, в том числе для социологических исследований, для проведения аналитики", - подчеркнул руководитель налогового ведомства.

"На практике благодаря автоматизации мы ожидаем, что время оказания любой услуги в ЗАГСе сократится до 15 минут. Больше ничего не придется заполнять, все заявления сформирует сотрудник ЗАГСа, от гражданина требуется подпись".

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Теги: ФНС, Михаил Мишустин

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