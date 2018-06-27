Два вертолета Ка-52 доставлены из Сирии на военный аэродром в России

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Самолетом военно-транспортной авиации из Сирии на военный аэродром на территории России доставлены еще два вертолета Ка-52, сообщает Минобороны РФ.

"Экипажи вертолетов и боевые машины вернулись домой после выполнения задач в Сирийской Арабской Республики. Накануне на аэродроме Хмеймим вертолеты были подготовлены для перевозки самолетами военно-транспортной авиации и загружены в самолет Ан-124 "Руслан"", - говорится в сообщении.

Пилоты вертолетов и боевые машины вернутся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации на территории России.

Ранее в пункты постоянной дислокации на территории Российской Федерации вернулись 13 летательных аппаратов.

Также из Сирии в пункты постоянной дислокации вернулись специалисты летно-технического состава и медицинский отряд специального назначения.